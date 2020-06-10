السودان ينضم إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية

الخرطوم/نازك شمام /الخليج 365



أعلن السودان، الأربعاء، انضمامه إلى تحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية.



وقال وزير المالية السوداني ابراهيم البدوي، في تغريدة على تويتر، إن الانضمام "يأتي في إطار رؤية الحكومة طويلة المدى للانتقال من التعامل بالنقد المطبوع إلى المدفوعات الرقمية"، والتزام بلاده ببناء اقتصاد يشمل الجميع.



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واضاف أن انضمام السودان للتحالف "سيساهم في تعزيز برنامج دعم الأسر وتطوير الاقتصاد".



وتحالف الأمم المتحدة للمدفوعات الرقمية، ومقره في نيويورك، يضم 75 دولة ومؤسسة تلتزم بتسريع الإنتقال من استخدام النقد إلى الدفع الرقمي.

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