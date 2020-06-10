العراق.. الحلبوسي يبحث مع سفير تركيا مكافحة "الإرهاب"

بغداد/علي جواد / الخليج 365
بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، ملفات مكافحة الإرهاب والتعاون الإقتصادي بين البلدين.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان، إن "الحلبوسي بحث مع يلدز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، خلال لقائه السفير التركي.
والشهر الماضي، قال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خلال لقائه السفير التركي، إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات مع تركيا والتعاون في المجال الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.
وعقب منح البرلمان الثقة لحكومة الكاظمي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لدعم العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا، معربا عن رغبته في زيارة بغداد بأقرب فرصة ممكنة، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الكاظمي.
وتتواجد في العراق العشرات من الشركات التركية المتخصصة في مجالات البناء والإعمار، كما يسعى العراق إلى الربط المشترك للطاقة الكهربائية مع تركيا وفق خطة مشتركة وضعت من قبل الطرفين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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