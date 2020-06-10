تشاووش أوغلو وستولتنبرغ يبحثان الأزمة الليبية

أنقرة/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الأزمة الليبية وقضايا الأمن العام.
وقالت مصادر دبلوماسية، للأناضول، الأربعاء، إن اتصالًا هاتفيًا جرى بين تشاووش أوغلو، وستولتنبرغ.
وأوضحت المصادر، أن الاتصال "تناول تطورات الأزمة الليبية وقضايا الأمن العام".
ولم تتطرق المصادر إلى تفاصيل أكثر حول الاتصال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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