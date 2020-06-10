شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. نشر وثيقة تثبت كذب الإدعاءات الأمريكية ضد «خالد الدوسري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن سعود متعب بن قويد، عضو مجلس منطقة الرياض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، أنه سيتم غدا نشر وثيقة رسمية أمريكية تثبت كذب الإدعاءات الأمريكيه تجاه المعتقل خالد الدوسرى.

وقال “بن قويد” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أحبتى… غداً بإذن الله سوف ننشر وثيقة رسمية أمريكيه تم الحصول عليها مؤخراً ويجرى ترجمتها للعربيه تثبت كذب الأدعاءات الأمريكيه ضد المعتقل خالد الدوسرى”.

يذكر أن سعود بن قويد محامي المواطن خالد الدوسري السجين في أمريكا، كشف قبل أيام عن تردي حالة السجين الصحية، وتراجع قدرته علي الاستيعاب و الإدراك.

Advertisements

ونشر “ابن قويد” عبر حسابه بموقع “تويتر” مقطعاً من مكالمة تليفونية أجراها مع خالد الدوسري، بهدف تقييم حالته ومدى قدرته علي الاستيعاب و الإدراك.

وأوضح “ابن قويد” أن نشر المقطع جاء بعد أخذ الأذن من عائلة المواطن السجين في أمريكا، لحساسية بعض العبارات، معتذراً عن نشر المكالمة كاملة لأسباب قانونية.

أخبار متعلقة:

مقطع صوتي صادم لـ «خالد الدوسري» من داخل السجون الأمريكية (تسجيل صوتي)