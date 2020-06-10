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شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. «المدني» يخمد حريقا اندلع في مطبخ منزل ويخلي 10 أشخاص (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مطبخ منزل، دون وقوع إصابات.
وأوضحت المديرية العامة لدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: أنه تم إخماد حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل، وتم إخلاء ١٠ أشخاص، دون وقوع أي إصابات.
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