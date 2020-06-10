شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة الإسلامية» ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

حققت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إنجازًا أكاديميًا جديدًا، بدخولها لقائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لأول مرة، وفق تصنيف (‪QS‬) العالمي للجامعات لعام 2021م، الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء (18 شوال 1441هـ).

وجاءت الجامعة في المراكز من 801 -1000 عالميًا وفي المرتبة الـ 40 عربيًا، كما جاءت في المرتبة السابعة محلياً من بين 10 جامعات سعودية دخلت التصنيف هذا العام.

Advertisements

وهنأ رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي منسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وتميزها بوصولها لتحقيق إنجاز عالمي جديد، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الجامعة التعليمية والأكاديمية والبحثية منذ تأسيسها قبل ستة عقود، على يد الملك سعود بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر، الذي تحظى فيه بعناية ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- ، ودعم ومتابعة سمو أمير منطقة المدينة المنورة ومعالي وزير التعليم.

وأوضح الدكتور العتيبي أن دخول الجامعة الإسلامية للتصنيف العالمي لأول مرة يُحمّل الجامعة مسؤولية أكبر للاستمرار والمحافظة على التميّز لتبقى الجامعة في الصدارة بإذن الله، من خلال جهود منسوبيها: أساتذة وموظفين وطلابًا، وبما يتفق مع دورها ومكانتها العالمية ورسالتها الإنسانية التي يحملها طلابها وخريجوها من أنحاء العالم، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن تصنيف الجامعات العالمي (‪QS‬) يعتمد في ترتيب الجامعات على ستة معايير وهي: جودة البحث العلمي 40 %‬ معدل النشر لكل عضو هيئة تدريس20‪ ‬ %، توظيف الخريجين 10‪‬ %، النظرة العالمية للجامعة ‪%‬ 5 نسبة الطلبة الدوليين لمجموع الطلبة 5 ‪%‬، جودة التعليم 20 %‬.