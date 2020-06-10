شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطبخ مشهور للذبائح في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخ مشهور للذبائح. وتمت عملية الإغلاق بعد رصد أحد العاملين في المطبخ يشتبه في إصابته بفيروس كورونا الجديد. وقامت البلدية بإغلاق المطبخ وحصر العاملين المخالطين للعامل المشتبه في إصابته، لإخضاعهم للكشف الطبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطبخ مشهور للذبائح في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.