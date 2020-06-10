مصر: إعفاء السائحين الوافدين عبر الطيران المباشر من رسوم التأشيرة

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة المصرية، اليوم، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، والذي تناول بحث عدد من الملفات.
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وتأتي هذه الحوافز بهدف دفع حركة الحجوزات للمقصد السياحي المصري لمنح ميزة تنافسية لمصر تساعد على تشجيع التدفق السياحي إليها، وذلك في إطار الاستعداد لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر بعد إنهاء قرار تعليق حركة الطيران، وتنفيذ الخطة الترويجية لجذب السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الطيران المدني سبق ووافقت على منح خصم 50% على رسم الإيواء والهبوط بكافة المدن السياحية للرحلات "الشارتر" و20% على الخدمات الأرضية لكافة المدن السياحية.
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