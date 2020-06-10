وأشارت صحيفة "طقس العرب" المتخصصة بالطقس والفلك، إلى أن يوم الأحد القادم بتاريخ 21 يونيو/ حزيران 2020، ستشهد المنطقة الانقلاب الصيفي وكسوف الشمس في يوم واحد.
© Photo / Press Office of the Ural Federal University
وتكون الشمس في فترة الانقلاب الصيفي عمودية على مدار السرطان وهو خط دائرة العرض التي تمتد بين 3 و23 درجة شمال خط الاستواء.
وبينت الصحيفة أن الانقلاب الصيفي يحدث في مواعيد مختلفة من عام لآخر، وهي: يوم 20 أو 21 أو 22 من شهر يونيو/ حزيران من كل عام.كسوف جزئي للشمس
وأشار الموقع إلى أن المنطقة العربية ستشهد في نفس اليوم كسوفا جزئيا للشمس يستغرق حوالي 3 ساعات، وسيتمكن المواطنون في المنطقة من مشاهدته بنسب متفاوتة في بعض البلدان العربية مثل الاردن والإمارات والسعودية، والجزء الآخر سيكون حلقيًا مثل السودان واليمن وسلطنة عمان.
وينصح الخبراء بتجنب النظر بشكل مباشر إلى الشمس في لحظات الكسوف لخطوته الشديدة على العين، وأشارت إلى ضرورة استخدام النظارات الخاصة أو المرشحات الشمسية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدها يستمر 3 ساعات... حدثان فلكيان في يوم واحد تشهدهما المنطقة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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