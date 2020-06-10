بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تكشف تفاصيل اجتماعين مع "الوفاق" و"الجيش الليبي"

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وحسب بيان للبعثة وصل إلى سبوتنيك نسخة منه، فقد عقدت البعثة اجتماعاً مع وفد الجيش الوطني الليبي في 3 حزيران/يونيو واجتماعاً آخر مع وفد حكومة الوفاق الوطني يوم أمس الموافق 9 حزيران/يونيو.

وحسب البعثة فقد كان الاجتماعان -اللذان عقدا من خلال الاتصال المرئي- "مثمرين حيث أتاحا الفرصة للبعثة أن تناقش مع الوفدين آخر التطورات على الأرض وأن تتلقى ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في 23 شباط/فبراير 2020".

وقال البيان إنه في حين تشيد البعثة بجدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة، فإنها تدعوهما إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة، حيث إن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها، تثير قلق البعثة بوجه خاص.

ولفت البيان إلى أنه في الفترة ما بين 5 و8 حزيران/يونيو، تحققت البعثة من مقتل 19 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً من المدنيين في ثلاثة مواقع على الأقل خارج سرت وذلك جراء الغارات الجوية وصواريخ غراد.