ولى العهد السعودى يبحث مع انطونيو جوتيرش آخر المستجدات الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو جوتيرش، آخر المستجدات الإقليمية والعالمية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعراضا خلال الاتصال مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

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