شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تكشف عن انخراط حكومة الوفاق والجيش الليبي بمحادثات العسكريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن وفدى حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مشيرة إلى عقدها اجتماعاً مع وفد الجيش الوطني الليبي" في 3 يونيو الجارى واجتماعاً آخر مع وفد حكومة الوفاق الوطني يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت البعثة الأممية في بيان لها أن الاجتماعين -اللذين عقدا من خلال الاتصال المرئي- مثمرين حيث أتاحا الفرصة للبعثة أن تناقش مع الوفدين آخر التطورات على الأرض وأن تتلقى ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في 23 فبراير الماضى.

وأشادت الأمم المتحدة بجدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة، داعية الطرفين إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة، حيث إن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها، تثير قلق البعثة بوجه خاص.

وأوضحت البعثة الأممية أنها تحققت من مقتل 19 مدنيا على الأقل في الفترة ما بين 5 و8 يونيو الجارى، بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً من المدنيين في ثلاثة مواقع على الأقل خارج سرت وذلك جراء الغارات الجوية وصواريخ جراد.