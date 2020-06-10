شكرا لقرائتكم خبر عن ترشح الأميرة ريما بنت بندر سفيرة السعودية بأمريكا لعضوية الأولمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية، ترشيح الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة السعودية بالولايات المتحدة، لمنصب عضو اللجنة الدولية.
وذكرت اللجنة الأولمبية السعودية عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، أن هذا القرار جاء خلال اجتماع الأولمبية الدولية، الذي انعقد عن بعد، اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يتم انتخاب الأسماء المرشحة، خلال جلسة اللجنة الأولمبية الدولية، في 17 يوليو المقبل.
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