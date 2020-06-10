شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي: سنوقع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة السودانية يوم 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق محمد حمدان دقلو "حمديتي"، عن توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة السودانية فى 20 يونيو الجاري، جاء ذلك نقلا عن العربية.
وقال "حميدتي" فى ختام الجلسة الأولى للمفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة والتى ترأسها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، "تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، ويجرى الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يلى المشاركة فى السلطة ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق.
وأشاد حميدتى بروح المثابرة التى اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التى تبذلها الوساطة بدولة الجنوب وصولا إلى اتفاق يفضى إلى سلام دائم.
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