شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بكورونا فى الخارج إلى 1899 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الفلسطينيين بالخارج وصل إلى 1899 إصابة. وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - اليوم /الأربعاء/ أن حالات التعافى ارتفعت لـ 1078 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 127 حالة وفاة.

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