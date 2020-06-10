- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ٢٦١ مخالفة وإغلاق ٢٦ منشأة ضمن جهود الوقاية من «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت أمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، أنه إصدار العشرات من المخالفات كما تم إغلاق ٢٦ منشأة تجارية خلال اليومين الماضيين للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان عبر “تويتر”: “إنه في إطار جهودها المستمرة للحد من تفشي فيروس كورونا.. أصدرت أمانة عسير ٢٦١ مخالفة وتغلق ٢٦ منشأة تجارية خلال اليومين الماضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر عسير.. ٢٦١ مخالفة وإغلاق ٢٦ منشأة ضمن جهود الوقاية من «كورونا» (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.