شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. ٢٦١ مخالفة وإغلاق ٢٦ منشأة ضمن جهود الوقاية من «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت أمانة منطقة عسير، اليوم الأربعاء، أنه إصدار العشرات من المخالفات كما تم إغلاق ٢٦ منشأة تجارية خلال اليومين الماضيين للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان عبر “تويتر”: “إنه في إطار جهودها المستمرة للحد من تفشي فيروس كورونا.. أصدرت أمانة عسير ٢٦١ مخالفة وتغلق ٢٦ منشأة تجارية خلال اليومين الماضيين.

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