شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تكشف حقيقة بدء تطبيق الرسوم الجديدة على بعض السلع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت الجمارك السعودية، مساء اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع.
وقالت الجمارك، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “بناء على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم”.
وأضافت الجمارك السعودية: “أنه يرجى التواصل عبر مركز الإتصال الموحد 1918 للحصول على المعلومات الصحيحة، ولخدمتكم بشكل أفضل”.
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