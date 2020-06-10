شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تكشف حقيقة بدء تطبيق الرسوم الجديدة على بعض السلع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت الجمارك السعودية، مساء اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع.

وقالت الجمارك، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “بناء على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم”.

وأضافت الجمارك السعودية: “أنه يرجى التواصل عبر مركز الإتصال الموحد 1918 للحصول على المعلومات الصحيحة، ولخدمتكم بشكل أفضل”.