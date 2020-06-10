شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ورياح مثيرة للغبار.. تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

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كما توقعت نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وأجزاء من شمال المملكة.

وأوضحت الهيئة في التقرير أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 42 كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كما توقعت أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم / ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.