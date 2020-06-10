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مواطنون يمهدون الطرق بـ«جبال منجد».. وتوجيه من أمير جازان (فيديو)

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قام مواطنون بجبال مجند بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، بتمهيد وسفلتة طرق منازلهم على حسابهم الخاص بعدما انتظروه طويلا رغم المطالبات والوعود من قبل بلدية هروب، حسب تعبيرهم.

من جهته، وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن باصر بن عبدالعزيز، بمتابعة موضوع طريق جبل منجد، مع أمانة المنطقة لخدمة المواطن، حسب توجيهات ولاة الأمر.

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وأوضحت بلدية محافظة هروب أن الطريق الذي تمت سفلتته من قبل المواطنين في جبال منجد تم الوقوف عليه وسيتم التأكد من مطابقته للمواصفات والاشتراطات الفنية وعمل اللازم.

 

 

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