شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص اعتدى على مقيم بالضرب لارتدائه كمامة مصنوع من «شماغ» في أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على شخص ظهر في مقطع متداول وهو يعتدي على مقيم ويسخر منه، بسبب ارتدائه لكمامة مصنوعة من قماش يشبه الأشمغة، بحسب زعمه.

وأسفرت جهود الشرطة والمتابعة الأمنية للمقطع المصور عن إيقاف المطلوب في مدينة أبها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.