لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأربعاء تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1388 حالة.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن الإصابات المذكورة كلها بين المقيمين ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليستقر عدد الوفيات عند 30 حالة منذ 21 شباط / فبراير الماضي.
ولفتت إلى أن اجمالي حالات الشفاء بلغت .832
وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى الخامس من تموز/ يوليو المقبل.
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