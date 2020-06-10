تفاصيل أول "روبوت" مصري للتعامل مع مصابي كورونا... صور وفيديو

وقالت الجامعة في بيان رسمي، إنها قامت بتصنيع أول روبوت بالجامعات المصرية لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتهم من انتقال العدوى إليهم وتقليل فترات التعامل مع المرضى.

وأضافت أن الروبوت الذي يتم التحكم به عن بعد يقوم بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم، دون أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي، مضيفة أنه تم تنفيذه بأيدي أحد أبناء الجامعة وبمكونات متواجدة بالسوق المصري.

وكشفت الجامعة أن الروبوت يعمل بواسطة التحكم عن بعد يصل مداه إلى 1000 متر في الأماكن المفتوحة، و250 مترا داخل المنشآت والمستشفيات، كما يتميز بسهولة حركته، واستخدامه لأي من أعضاء الفريق الطبي ويعمل بواسطة بطاريات شحن تستمر من 4 إلى 6 ساعات، ويمكن إعادة شحنها من ساعة ونصف إلى ساعتين.

Advertisements

وأشارت إلى أن الروبوت يتميز بقدرته على حمل وزن 150 كيلوغراما إضافة إلى وزنه الأساسي، والذى يبلغ 50 كيلوغراما، ومزود بكاميرا تنقل صورة الممرات، والمريض الذي سيتم توصيل الطعام والمستلزمات له، عن طريق الهاتف الجوال، كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته.

وأكدت الجامعة أن الروبوت يمكن تعقيمه بسهولة بكافة أنواع المطهرات ضد الفيروسات دون التأثير على المكونات التكنولوجية الداخلية.

وفي السياق، قال رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، في مداخلة على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن طالبا في كلية التجارة استغرق شهرا ونصف في تصنيع الروبوت واشترى كل محتوياته من السوق المحلي وتم تجربته في المستشفى قبل استخدامه.