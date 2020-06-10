كورونا.. 8 وفيات بالجزائر و36 إصابة بالصومال و18 بالأردن

الجزائر- عمان/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الأربعاء، تسجيل 8 وفيات بكورونا، فيما رصد الصومال 36 إصابة، والأردن 18.

في الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 8 وفيات، و102 إصابة، إضافة إلى تعافي 123.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و484، منها 732 وفاة، و7 آلاف و74 حالة تعاف.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الصومالية، تسجيل 36 إصابة بالفيروس وتعافي 17.



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وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت الى ألفين و452 حالة، منها 85 وفاة، و506 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 إصابة، إضافة إلى تعافي 6 حالات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 863، منها 9 وفيات، و663 حالة تعاف.

وحتى مساء الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 7 ملايين و387 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 415 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و640 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

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