مغاربة يستقبلون تمديد طوارئ كورونا بالطرائف والتعليقات الساخرة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

طرائف وتعليقات ساخرة غزت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، عقب إعلان المملكة تمديد الطوارئ الصحية وتخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.ومساء الثلاثاء، مددت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، لمواجهة تفشي الوباء، يبدأ من الأربعاء 10 يونيو / حزيران، في تمديد يعد الثالث على التوالي.

ومن بين الإجراءات الجديدة، بحسب بيان حكومي، اعتماد إجراءات مختلفة من خلال تقسيم البلاد إلى منطقتين 1 و2، الأولى خلت من كورونا، ولا يحتاج سكانها رخصة الخروج، بالإضافة إلى السماح لبعض القطاعات فيها باستئناف العمل.

والمنطقة (2) لا تزال تسجل حالات إصابة ويتطلب الأمر رخصة للخروج، بالإضافة إلى إغلاق المتاجر في تمام الساعة (20.00) مساء بالتوقيت المحلي (19.00) بتوقيت غرينتش، والإبقاء على عدد من القطاعات مغلقة.

وفور الإعلان على التدابير الجديدة، أطلق مغاربة هاشتاغ (وسم) "زون 1" (منطقة 1 بالفرنسية) الذي تصدر قائمة الوسوم بالمملكة، بالإضافة إلى وسم "المنطقة 2".

وفي تغريدة ساخرة، قال الاعلامي المغربي عماد ستيتي، في تغريدة عبر "تويتر": "أبي الذي يقطن في المنطقة 1 أرسل لي رسالة قال فيها 'الله يفك سراحكم أولدي'".

وتداول نشطاء تعليقات ساخرة تقارن بين المنطقتين، فضلا عن تدوينات طريفة تعليقا على بعض حيثيات القرار.



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وقال نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي: "المغرب غير النافع (في إشارة إلى المدن المهمشة والنائية) انتصر أخيرا، لأن المدن المنتمية له استطاعت أن تكون ضمن المنطقة 1".



فيما طالبت حسابات لمواطنين من المنطقة 2 من نظرائهم في المنطقة 1 باحترام مشاعرهم، وعدم نشر صور داخل محلات الحلاقة مثلا.



ومن بين المواضيع التي تصدرت الطرائف، هي "كيف يمكن للمواطنين الذين ينحدرون من المنطقة 2 التأهل والنجاح للتأهل إلى المنطقة 1؟".بالمقابل، أشاد نشطاء بالإجراءات الحكومية، منتقدين موجة الطرائف.

وقال محجوب داسع، الاعلامي المغربي، في صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، متحدثا عن التدابير الجديدة: "قرار حكومي حكيم بتمديد حالة الطوارئ الصحية".

وأضاف: "كما أن الاجراءات التفصيلية الخاصة بتخفيف الحجر الصحي بكل جهة وإقليم مطمئنة، وستسهم بلا شك بوعي المواطنين واجتهادهم في محاصرة تفشي الوباء".

واعتبر أن "ما تم إقراره من إجراءات سيذكي المنافسة بين الأقاليم والمدن والجهات للإطاحة بالفيروس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.

ومن بين التدابير، التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مراحل، أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وأقاليم المملكة، وفق بيان مجلس الحكومة تلقت الخليج 365 نسخة منه.‎

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ الصحية شهرا، جرى تمديدها لشهر إضافي، قبل أن يتم تمديدها لمدة 3 أسابيع ستنتهي في 10 يونيو الجاري.

وحتى صباح الأربعاء، سجل المغرب 8455 إصابة بالفيروس، وتعافي 7496، فيما استقرت الوفيات عند 210. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.