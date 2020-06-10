إندونيسيا تدعو المجتمع الدولي لرفض خطط الضم الإسرائيلية

جاكرتا/ الخليج 365

وجهت إندونيسيا نداءً إلى المجتمع الدولي، لدعم جهودها الرامية لرفض خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإندونيسية أحمد بورناما، الأربعاء.

وأوضح بورناما أن وزيرة خارجية بلاده ريتنو مرصودي، بعثت رسائل لنظرائها في 30 دولة، دعتهم فيها لرفض خطة إسرائيل الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

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وأضاف أن وزير خارجية بلاده تلقت ردودا إيجابية من عدة دول بينها تركيا وتونس.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشمل الخطة ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.