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إندونيسيا تدعو المجتمع الدولي لرفض خطط الضم الإسرائيلية

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جاكرتا/ الخليج 365

وجهت إندونيسيا نداءً إلى المجتمع الدولي، لدعم جهودها الرامية لرفض خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإندونيسية أحمد بورناما، الأربعاء.

وأوضح بورناما أن وزيرة خارجية بلاده ريتنو مرصودي، بعثت رسائل لنظرائها في 30 دولة، دعتهم فيها لرفض خطة إسرائيل الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

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وأضاف أن وزير خارجية بلاده تلقت ردودا إيجابية من عدة دول بينها تركيا وتونس.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتشمل الخطة ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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