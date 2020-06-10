اليمن.. محافظ شبوة ينجو من محاولة اغتيال جديدة

اليمن/ الخليج 365



نجا محافظ شبوه، جنوبي اليمن، محمد صالح بن عديو، الأربعاء، من محاولة اغتيال جديدة، عقب زرع لغمين مضادين للدروع، في طريقه بعاصمة المحافظة، عتق.



وقال مصدر محلي للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام: "الأجهزة الأمنية عثرت على لغمين مضادين للدروع وُضعت في طريق المحافظة، أثناء عودة بن عديو إلى عتق بعد زيارة تفقدية خارجها".

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وأضاف بأن أجهزة الأمن تمكنت من تفكيك اللغمين، وشرعت في البحث عن الواقفين خلف العملية المُخلة بالأمن.



وسبق لبن عديو أن تعرض لمحاولة اغتيال في 2 مايو/ آيار الماضي، بعد يوم من اتهامه لدولة الإمارات بتمويل الفوضى في المحافظة.



وتشهد محافظة شبوة، منذ سيطرة القوات الحكومية عليها في أغسطس/ آب 2019، هجمات ضد دوريات ونقاط عسكرية، ومواقع نفطية، وتتجه أصابع الاتهام نحو خلايا مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.