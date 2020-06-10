تونس والمغرب يبحثان العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.
ووفق نص البيان، وصل الوزير المغربي محمّلا برسالة شفوية من عاهل المملكة الملك محمد السادس.
ونقل البيان عن الوزير المغربي قوله إن الملك اختار أن تكون تونس أول وجهة خارجية له، منذ مارس/ آذار الماضي، أي منذ بدء أزمة فيروس كورونا.
وأضاف بوريطة أنّ الرسالة الشفوية التي نقلها إلى الرئيس التونسي تتعلّق بالعلاقات الثنائية وتطويرها، وكذلك بالوضع الإقليمي والدولي.
ولم يشر بيان الرئاسة التونسية لأي تفاصيل إضافية حول الوقت الذي وصل فيه بوريطة، أو مدة زيارته.
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