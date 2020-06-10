البنك الدولي: برنامج طارئ لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا

جعفر قاسم/الخليج 365



قال البنك الدولي، الأربعاء، إنه يعكف على إعداد برنامج طارئ لمساعدة السلطة الفلسطينية، في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.



وقال مدير بعثة البنك في فلسطين كانتان شانكار، في مقطع مصور تلقته الخليج 365، "يعمل فريقنا على قدم وساق لتجهيز عملية طارئة، تشمل توفير مساعدات اجتماعية، وفرص عمل قصيرة الأجل للفئات الفقيرة، ودعم القطاع الخاص".



لكن شانكار لم يكشف عن الحجم المالي للبرنامج، وموعد البدء بتنفيذ البرنامج.



ويقوم البنك كذلك، بإعادة هيكلة مشاريع أخرى قائمة، لمساعدة البلديات على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية، حسب المقطع المصور.



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وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، قدم البنك الدولي مساعدة عاجلة للسلطة الفلسطينية قيمتها 6 ملايين دولار، لإسناد جهودها في مواجهة الجائحة، كجزء من حزمة تمويل سريعة بقيمة 14 مليار دولار أعلنها البنك لتقوية تدابير البلدان النامية.



وكون فلسطين ليست عضوا، لا يحق لها طلب قروض من البنك الدولي، الذي استحدث آلية لدعم فلسطين عبر "صندوق اتئماني متعدد المانحين"، بمشاركة كل من أستراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.



وفي تقرير أصدره 2 يونيو/ حزيران الجاري، توقع البنك، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بين 7.6 و11 بالمئة في 2020 بسبب الجائحة.



وحتى الثلاثاء، بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 661 إصابة، بينها 5 وفيات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.