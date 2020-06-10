ليبيا.. ارتفاع عدد قتلى "ألغام" مليشيا حفتر جنوبي طرابلس إلى 7

وليد عبد الله / الخليج 365

ارتفع عدد قتلى انفجارات وقعت جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، إلى 7، نتيجة ألغام زرعتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بالحكومة الليبية أمين الهاشمي، إن عدد قتلى انفجار ألغام زرعتها مليشيات حفتر في الأحياء الجنوبية بطرابلس ارتفع إلى 7، بينهم مدنيون ورجال أمن، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف الهاشمي للأناضول: "الانفجارات وقعت في أحياء طريق المطار ووادي الربيع وعين زارة".

وأشار إلى وجود 10 مصابين آخرين جراء تلك الانفجارات.

وفي وقت سابق قال الهاشمي في تصريحات للأناضول، إن اثنين من فرق نزع الألغام (حكومية) في ليبيا، قتلا وأصيب 4 آخرون، إثر انفجار ألغام زرعتها مليشيا حفتر بالأحياء الجنوبية لطرابلس.

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وأشار الهاشمي إلى أن "فرق الهلال الأحمر والإسعاف تلقوا قبل قليل اتصالا آخرا يفيد بانفجار لغم تجاه مدنيين بأحد الأحياء الجنوبية لطرابلس".

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.

وبتحرير العاصمة طرابلس بالكامل من مليشيا الانقلابي، ومن بعدها ترهونة وبني وليد، يفتح الجيش الليبي طريق تحرير الجفرة (وسط) والجنوب.

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

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