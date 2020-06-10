تركيا: من المؤكد أن حفتر سينهزم في حال غاب الدعم عنه

أنقرة/ الخليج 365

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار:هناك أنباء بحاجة إلى تأكيد، تشير بأن حفتر يتواجد حاليا في بلد آخر.

- تركيا تبذل جهودا مضاعفة لإحلال السلام في عموم ليبيا.

- روسيا فندت على الصعيد الرسمي، الأنباء التي تتحدث عن تواجد قواتها في ليبيا.

- أنقرة تفضل بناء حوار مع موسكو حول ليبيا على غرار الحوار الدائر بين العاصمتين بشأن سوريا.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأربعاء، أنه من المؤكد بأن الجنرال الانقلابي في ليبيا خليفة حفتر، سينهزم في حال غاب الدعم عنه.

وأوضح أكار في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن تركيا تتواجد في ليبيا "بناء على دعوة تلقتها من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا".

وأضاف أكار أن الوجود التركي في ليبيا يتمثل في "الوحدات الاستشارية والتدريبية"، مبينا أن الموازين "انقلبت في ليبيا لصالح حكومة الوفاق، عقب بدء تركيا فعالياتها هناك".

وردا على سؤال حول الدعم الذي يتلقاه حفتر من بعض البلدان العربية والأوروبية، قال أكار، إن فعاليات هذه الدول في ليبيا عبارة عن "مبادرات لكسب مزيد من الوقت".

وتابع قائلا: "حفتر ليس قوة مستقلة في ليبيا، هو أداة بيد قوى أخرى، ومن المؤكد أنه سينهزم في حال غاب الدعم عنه، حتى أن هناك أنباء بحاجة إلى تأكيد، تشير بأن حفتر يتواجد حاليا في بلد آخر".

وفي الساعات القليلة الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن تواجد حفتر في مصر "تحت الإقامة الجبرية" في حين نسبت وسائل إعلام لسفارة فنزويلا في واشنطن أن "حفتر متواجد حاليا في فنزويلا".

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وأفادت تقارير إعلامية ووسائل تواصل اجتماعية أخرى، تفيد بأنه "عاد إلى الشرق الليبي".

وأكد أن تركيا تبذل جهودا مضاعفة لإحلال السلام في عموم ليبيا، مشيرا أن حكومة فائز السراج محقة في فعالياتها، وأن المحق "سينتصر عاجلا أم آجلا".

وحول التواجد الروسي في ليبيا، قال الوزير التركي: "روسيا فندت على الصعيد الرسمي، الأنباء التي تتحدث عن تواجد قواتها في ليبيا، وأنقرة تفضل بناء حوار مع موسكو حول ليبيا على غرار الحوار الدائر بين العاصمتين بشأن سوريا، من أجل حل المشاكل القائمة".

وأعرب عن ثقته بأن الحوار التركي الروسي حول ليبيا، "سينعكس إيجابا على مستقبل هذا البلد"، لافتا أن الحوار بين البلدين يجري حاليا على كافة المستويات.

وعن استياء مصر واسرائيل واليونان وقبرص الرومية من فعاليات تركيا بشرق المتوسط واتفاق ترسيم مناطق النفوذ البحرية بين تركيا وليبيا، وصف أكار ردود أفعال هذه الدول بـ"العاطفية"، مبينا أن الفعاليات التركية مطابقة تماما للقوانين الدولية.

وأكد أن التهديدات التي تطلقها تلك الدول لن تؤثر على سير الفعاليات التركية في شرق المتوسط ولييا

وفيما يخص مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية، قال أكار إن قوات بلاده حيدت منذ 24 يوليو/ تموز 2015 وحتى اليوم، 16 ألفا و871 إرهابيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.