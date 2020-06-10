ليبيا.. مقتل 2 بفرق نزع ألغام مليشيا حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365
قتل اثنان من فرق نزع الألغام الحكومية في ليبيا، وأصيب 4 آخرون، الأربعاء، إثر انفجار ألغام زرعتها مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر بالأحياء الجنوبية لطرابلس.
وقال أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الليبية للأناضول، إن عنصرين يتبعان لفرق مختصة بنزع الألغام قتلا وأصيب 4 آخرون، "نتيجة انفجار ألغام زرعتها مليشيات حفتر بطرابلس".
وأضاف الهاشمي: "اللغم الأول انفجر بطريق المطار وأدى إلى وفاة رجل يعمل بفريق نزع الألغام بهيئة السلامة الوطنية".
وأضاف: "الآخر قتل نتيجة انفجار لغم بمنطقة عين زارة جنوبي طرابلس، وهو أحد أفراد الفرق الهندسية التابعة لغرفة تأمين العاصمة".
وأشار الهاشمي إلى أن "فرق الهلال الأحمر والإسعاف تلقوا قبل قليل اتصالا آخرا يفيد بانفجار لغم تجاه مدنيين بأحد الأحياء الجنوبية لطرابلس".
وأضاف: "لا نزال في انتظار الخسائر المسجلة لذلك الانفجار".
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.
وبتحرير العاصمة طرابلس بالكامل من مليشيا الانقلابي، ومن بعدها ترهونة وبني وليد، يفتح الجيش الليبي طريق تحرير الجفرة (وسط) والجنوب.
والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).
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