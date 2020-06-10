غزة.. إصابتان بـ"كورونا" ترفعان الحصيلة إلى 72

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-



أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في القطاع إلى 72.

وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه إن المصابَين من بين العائدين للقطاع مؤخرا، وكانا متواجدَين في مركز للحجر الصحي.

وأضافت "يرتفع إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة منذ مارس/آذار الماضي إلى 72 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة، وتعافي 41 حالة، وما زالت 30 إصابة تتلقى العلاج".

ومع تسجيل الإصابتين، يرتفع عدد الإصابات المسجلة لدى وزارة الصحة الفلسطينية إلى 664 حالة، (تشمل الإصابات داخل مدينة القدس المحتلة)، تعافى منهم 565 مصابا وتم تسجيل 5 حالات وفاة.

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