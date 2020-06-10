كورونا.. العراق يسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ فبراير

بغداد/علي جواد/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تسجيل 34 وفاة بكورونا، في أعلى معدل منذ اكتشاف الفيروس بالبلاد في فبراير/شباط الماضي.
وسجلت الوزارة في 6 يونيو/حزيران الحالي، 33 وفاة.
وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل ألف و146 إصابة بالفيروس إلى جانب 34 وفاة".
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الاصابات ارتفع إلى 15 ألفا و414، توفي منهم 426، وتعافى 6 آلاف و214.
وعادت الحكومة لفرض حظر التجوال الشامل بدءا من أواخر مايو/أيار الماضي، ويسري حتى الأحد 14 يونيو/حزيران الجاري، عقب تزايد وتيرة الإصابات مؤخرا.
وتسود المخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي حال ارتفاع أعداد الإصابات على نطاق واسع.
وفرض العراق حظر التجوال لأول مرة في 17 مارس/آذار الماضي، قبل أن يخفف قيوده في 21 أبريل/نيسان الماضي، حيث سُمح بتجوال السكان خلال ساعات النهار عدا يومي الجمعة والسبت اللذين طُبق فيهما حظرا شاملا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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