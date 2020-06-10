شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية تعلن موعد القبول للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة موعد فتح باب القبول والتسجيل (للطلاب والطالبات) حملة الثانوية العامة (العلوم الطبيعية فقط) للانضمام في الكلية لإكمال دراسة مرحلة البكالوريوس للعام 1442هـ، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل الموضحة أدناه:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والنشأة.

2- أن يكون حاصلاً على الثانوية (العلوم الطبيعية فقط) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن 85%.

3- أن لا تزيد مدة حصول المتقدم على الثانوية على آخر ثلاث سنوات (1439/1438هـ / 1440/1439هـ / 1441/1440هـ)، وتكون الأفضلية في القبول لخريجي العام الحالي.

4- أن لا يزيد عمر المتقدم على (23 عاماً عند تقديم الطلب).

5- أن يكون متفرغاً بشكل كلي للدراسة.

6- أن يكون حاصلا على نتائج القدرات العامة (70%) والتحصيل الدراسي العلمي عن (65%) كحد أدنى.

7- أن يجتاز الطالب الفحص الطبي المعتمد لدى الكلية.

8- أن لا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لأسباب تأديبية من أي كلية أخرى.

9- يتم التقديم الياً للكلية عبر موقع الكلية – بوابة القبول الإلكتروني ويتحمل المتقدم مسئولية صحة المعلومات المسجلة بالمواقع الالكترونية وفي حال ثبوت خلاف ذلك يلغي تسجيله مباشرة وفي أي مرحلة دراسية.

10- لا يجوز تغيير التخصص للمقبولين لاحقاً في دبلوم (طب الطوارئ) للعسكريين، والمقبولات في (التمريض).

11- يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين كمدنيين بالعمل في أي وحده تابعه للخدمات الطبية للقوات المسلحة حسب ما تقتضيه مصلحة وحاجة ومناوبات العمل.

المميزات أثناء الدراسة:

– مكافأة مالية شهرية قدرها 1,000 ريال.

– توفير السكن حسب الإمكانية.

– توفير الوجبات الغذائية حسب الإمكانية.

– توفير العلاج المجاني : بالنسبة لمكافأة الطلبة العسكريين ينطبق عليهم النظام العسكري

موعد وطريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/11/23هـ الموافق 2020/07/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1441/11/27هـ الموافق 2020/07/18م، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: (اضغط هنا).