شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..خادم الحرمين يوافق على منح 118 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 118 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبراهيم أحمد إبراهيم الحمر، إبراهيم هادي علي عسيري، أثير أحمد حمود آل فاضل العامري، أشواق محمد مسحل العجيفي السلمي، آميرة ضيف الله سعد الحمياني، أنس فهد علي المقوشي، أنفال عبدالله سعيد الغامدي، بشائر سالم سلمان المطيري ، بندر علي جاسم القطيفي، بندر مذكر عامر العتيبي ، جاسم محمد عبد رب النبي التاروتي، جمال محمد عطية الحجوري، جميلة علي عبدالهادي الحارثي، جواهر محمد نايف العنزي، حسن حمد حباء الحبسوني، حسن غازي سلطان البارقي، حمزة بالقاسم علي الحسني، حنان حميد حامد الثبيتي، حنان عبدالله عواد الشراري، حوراء عادل أحمد القطان ، خالد إبراهيم موسى دغريري، خالد سامي مردد القرشي، رابح فريح عبيد الجهني، رزان عبدالرحمن علي آل مقبل، زيد سليمان سودان الشراري، زينب علي سعد السليم ، سارة مطيرمغبش الخالدي، سالم حسين سالم الشمري، سعد محمد سالم القرني، سعود سالم محمد الحارثي ، سعود عبدالحي فتن الجغتمي، سعود مساعد خاطر الزهراني، سعيد عبدالله محمد القرني، سعيد عزيز علي الشمراني، سعيد محمد سعيد الشهراني، سلطان سيار هليل العنزي، سلطان فلاح سالم السويدي، سلطان محمد يحيى فقيهي، سلمان باخت بخيت المطيري ، سلوى مساعد عثمان الزهراني، سمير سعيد عبدالله غراب، سند مطلق سعد السلمي، شايع جبران محمد غميطة ، شجاع علي مطيع الدوسري , شروق عبدالعزيز صالح الريعي ، شروق محمد مسحل العتيبي ، صالح وحيد صالح الغامدي، عايض عبدالله عايض القحطاني، عبدالرحمن أحمد محمد عسيري، عبدالرحمن عوض أحمد الشهري، عبدالصمد علي عبدالله الهوسة، عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز النجيم، عبدالقادر صادق يحي مدني ، عبدالقادر يحي عبدالقادر الزهراني، عبدالكريم مطر نازل الشمري ، عبدالله خشمان حامد الشريف، عبدالله دعسان ضيدان المطيري، عبدالله شائق حزام الغامدي، عبدالله شريد سالم السبيعي، عبدالله علي محمد الغامدي ,عبدالمجيد محمد علي الجهني ،عبدالمحسن عبدالله مشبب الأحمري ،عبدالمحسن محمد مسعد العتيبي ،عثمان سعد منصور البيشي ،علي جميل أحمد باخشوين ،علي حسن علي الشريف ،عمر محمود محمد المحمود ،عواض عايض رده الحارثي ،فادي جابر أحمد العيسى ،فاطمة صالح علي القحطاني ،فاطمة عادل أحمد القطان ،فاطمة عبدالعزيز حسن الجبر ،فرح مبارك حليس السعدي ،فريد لافي عبيد الشمري ،فهد حميد أحمد المالكي ،فيصل عبدالوهاب دخيل العتل ،قاسم مفرح فالح المطيري ، ليلى عباس علي المروض ،لينا صالح ناصر الدوسري ،ماجد يعن الله عبدالله القحطاني ،مازن أحمد حسن الزهراني ، مبارك فرج مسعود الشهراني ،مبارك محمد ملوح القحطاني ، مجاهد عبدالسلام طالب النهدي ، محبوب عويض نغيمش المرواني ، محمد سعد عبدالله الشمري ، محمد سعود نجيم الدوسري ، محمد عبدالله صالح مجرشي ، محمد عبدالله محمد العمران ، محمد محسن شريدة العنزي ، محمد مساعد أحمد بن طالب ، محمد مساعد رمزي المالكي ، محمد يحي سالم المالكي، مرزوق هادي الشيباني العتيبي، مريم عبدالله أحمد العجيل ، مسلم حسين علي المعيان، معاذ محمد عبدالله القحطاني، معدي محمد معدي القحطاني، منال محمد أحمد ظفراني ، مؤيد سليم محمد العلوني، ميسم أحمد عبدالله الهبري، ميلا علي ضيف الله الشهري، نادر عايض منصور القحطاني ، ناصر مستور العظياني الحارثي، نايف شعبان محمد أبومصامد ، نجوى مرزق مرزوق الفايدي، نداء علي سماح المطيري، نوال إبراهيم أحمد الغامدي ، نورة عبدالعزيز محمد العبدالكريم، نورة عويض جزاء المطيري، هادي حسن محمد عسيري ، هاني محمد سلطان سبحي، هذال ضيف الله فيحان الشيباني ، هلا حماد حمود البلوي ، هلال أحمد علي الحنيطي ، وفاء حمدان أحمد الغامدي ، وليد خالد علي الطالب ، يوسف رده شريم البجالي.