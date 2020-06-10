حميدتي: سنوقع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة السودانية في 20 يونيو

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء اليوم الأربعاء، أن حميدتي بشر الشعب السوداني بتوقيع اتفاق السلام الشامل والمستدام بحلول الـ20 من يونيو/حزيران الجاري.

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وأكدت "سونا" أن تصريحات حمدان دقلو جاءت في ختام الجلسة الأولى للمفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة، والتي ترأسها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كراون بجوبا.

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ونقلت الوكالة عن حميدتي، قوله "تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، ويجري الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة، فيما يلي المشاركة في السلطة، ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق".

فيما أثنى حميدتي على روح المثابرة التي اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التي تبذلها الوساطة بدولة جنوب السودان، وصولا إلى اتفاق يفضي إلى سلام دائم، داعيا الحركة الشعبية، جناح الحلو، وحركة عبد الواحد للانضمام لمسيرة السلام، تحقيقا لرغبة الشعب السوداني في هذه المرحلة التي لا تتحمل المزيد من النزاع.

وحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وسائل الإعلام بجوبا والخرطوم لإحكام التنسيق والتعاون لتبادل المعلومات وتوصيل رسائل السلام الحقيقية للشعب السوداني.