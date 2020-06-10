شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدن سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم..تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سجلت خمس مدن أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020 والتي تجاوزن الـ45 درجة مئوية.
وأعلنت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن أعلى درجة سُجلت اليوم في المملكة كانت في القيصومة حيث سجلت 46.4 درجة مئوية، ثم رفحاء 46.1 درجة مئوية.
كما سجلت ثلاث مدن وهي عرفات الدمام والأحساء ثاني أعلى درجة حرارة في المملكة حيث سجلت هذه المدن 46 درجة مئوية.
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