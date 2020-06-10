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شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى 20.37% خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكد المرصد ارتفاع معدل التوطين ليبلغ 20.37 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.21 في المائة من الربع نفسه من 2019، و18.61 في المائة في 2018، و16.46 في المائة في 2017، و16.79 في المائة في 2016، و17.14 في المائة في 2015، و15.63 في المائة في 2014.
وبلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الأول من هذا العام 1.712.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 66.78 في المائة من الذكور، و33.22 في المائة إناث.
وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 24.01 في المائة، ثم الرياض بنسبة 20.72 في المائة، ثم منطقة مكة المكرمة 20.46 في المائة، ثم المدينة المنورة 18.14 في المائة، وعسير بمعدل 15.98 في المائة.
وكانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقاً للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01 في المائة من العاملين في القطاع، تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 61.95 في المائة، فالتعليم بمعدل 52.86 في المائة، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 48.81 في المائة.
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