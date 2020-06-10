انت الان تتابع بدر الخرافي: دعم أصحاب المشاريع الصغيرة واجب وطني وندعو لتخصيص جزء من المناقصات لهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدر ناصر الخرافي

قال بدر ناصر الخرافي أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب وطني وحتمي فهم يمثلون قطاعا واعدا.

وأكد الخرافي خلال اللقاء الذي عقد في مجلس الأمة بحضور عدد من الوزراء والنواب وأصحاب الأعمال أنه يجب اعتماد قانون شامل لضمان قروض الشباب من قبل "المركزي" لتحفيز البنوك على التمويل.

وأضاف أنه لا فائدة من التصريحات الرنّانة دون إقرار للقوانين والتنفيذ الصحيح للمشاريع، داعيا في الوقت ذاته الى تخصيص نسبة من جميع المناقصات المطروحة وتوجيهها للمشروعات الصغيرة دون استثناء بمثابة تحفيز لنشاطهم.

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وطالب الخرافي باعتماد قانون شامل لضمان قروض الشباب من قبل "المركزي" لتحفيز البنوك على التمويل وقانون ضمان قروض التسهيلات للمشاريع الصغيرة أولوية قصوى.

وتوجه بالشكر الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الشؤون الاجتماعي مريم العقيل لإقرارها دعم العمالة للباب الثالث والخامس حماية للعمالة الوطنية.