انت الان تتابع بدر الخرافي: دعم أصحاب المشاريع الصغيرة واجب وطني وندعو لتخصيص جزء من المناقصات لهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال بدر ناصر الخرافي أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب وطني وحتمي فهم يمثلون قطاعا واعدا.
وأكد الخرافي خلال اللقاء الذي عقد في مجلس الأمة بحضور عدد من الوزراء والنواب وأصحاب الأعمال أنه يجب اعتماد قانون شامل لضمان قروض الشباب من قبل "المركزي" لتحفيز البنوك على التمويل.
وأضاف أنه لا فائدة من التصريحات الرنّانة دون إقرار للقوانين والتنفيذ الصحيح للمشاريع، داعيا في الوقت ذاته الى تخصيص نسبة من جميع المناقصات المطروحة وتوجيهها للمشروعات الصغيرة دون استثناء بمثابة تحفيز لنشاطهم.
وطالب الخرافي باعتماد قانون شامل لضمان قروض الشباب من قبل "المركزي" لتحفيز البنوك على التمويل وقانون ضمان قروض التسهيلات للمشاريع الصغيرة أولوية قصوى.
وتوجه بالشكر الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الشؤون الاجتماعي مريم العقيل لإقرارها دعم العمالة للباب الثالث والخامس حماية للعمالة الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بدر الخرافي: دعم أصحاب المشاريع الصغيرة واجب وطني وندعو لتخصيص جزء من المناقصات لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.