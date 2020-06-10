الأمير فيليب يحتفل بعيد ميلاده الـ99 اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

يحتفل الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، بعيد ميلاد الـ99 اليوم الأربعاء.



ومن المقرر أن يحتفل الأمير فيليب، الذي يحمل لقب دوق إدنبره، بعيد ميلاده بصورة خاصة، حيث من غير المقرر إقامة أي فعاليات عامة.

وكانت الملكة وفيليب قد غادرا لندن إلى قلعة ويندسور في أبريل الماضي" كإجراء احترازي" في ظل تفشي فيروس كورونا.

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ويعد فيليب أكبر أزواج الملكات سنا وأطولهم في مدة ممارسة المهام في التاريخ البريطاني، وتصفه الملكة / 94 عاما/ " بمصدر قوتها الدائم ومرشدها".

وأعرب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أكبر أبناء فيليب والملكة، عن تمنياته بعيد ميلاد سعيد لوالده، وكذلك فعل حفيد فيليب الأمير ويليام وزوجته كيت بعيد ميلاده.

ونشر قصر باكنهجام صورا جديدة لفيليب والملكة معا، تم التقاطها في قلعة ويندسور العام الماضي.

وحضر فيليب بضعة فعاليات مع الملكة منذ أن أعلن تقاعده عن أداء المهام العامة في مايو 2017.