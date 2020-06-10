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وتبدأ اليوم الجلسة الأولى من الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات بين البلدين، وسط أجواء من التوتر خيمت على العلاقات بين بغداد وواشنطن طوال الفترة الماضية.
وشهد الوجود الأمريكي بالعراق مخاطر كبيرة خلال هذا العام وخاصة بعد عملية اغتيال القائد الايراني قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مما أدى إلى اندلاع مظاهرات حاشدة تطالب برحيل القوات الأمريكية من العراق .
كانت هذه تفاصيل خبر محلل: إيران تضغط لانسحاب القوات الأمريكية لكن لن يحدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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