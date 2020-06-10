ضجة في دولة عربية بسبب فيديو لشاب يحرض على اغتصاب الفتيات

ووفقا لموقع قناة "الرؤيا" الأردنية، انتشر مؤخرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يبرر اغتصاب الفتيات بسبب لباسهن الذي وصفه بـ"الفاضح" وسماح ذويهن لهن بالخروج بذلك إلى العلن.

وتسبب الفيديو في ردود فعل غاضبة، مطالبة بسن قوانين رادعة ومضاعفة خصوصا لو حساب الشخص يتابعه أعداد كبيرة من الناس.

وطالب آخرون بحظر برنامج "تيك توك"، لأنه يتسبب في تلوث بصري وسمعي وانفلات أخلاقي.

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وتصدر وسم "#اعتقال_المحرض_مروان" موقع تويتر، حيث طالب ناشطون من خلاله بملاحقة الشاب وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي السياق، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن "وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي باشرت التحقيق في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله أحد الأشخاص محرضاً على الاعتداء الجنسي على الفتيات".

وأضاف أنه "من خلال التحقيقات حددت هوية ذلك الشخص ومكان تواجده وألقي القبض عليه وبوشر التحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء".