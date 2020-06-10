"نمتلك أحدث الأسلحة"... رئيس الأركان المصري يعلن جاهزية الجيش لأي مخاطر

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

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وأكد أن "القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافةالمخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية". Advertisements

وأشاد الفريق فريد بحماة البوابة الغربية وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم الموكلة إليهم، والتصدي للعناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين، وتأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه".

وأشار إلى أن "الجيش المصري زداد يوماً بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها".

كما أدار رئيس الأركان المصري حوارا خلال اللقاء حول ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي.