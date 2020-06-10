جاء ذلك خلال لقائه بعدد من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة الغربية العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة.
© Photo / مكتبة الإسكندرية
وأكد أن "القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافةالمخاطر والتحديات، وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".
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وأشار إلى أن "الجيش المصري زداد يوماً بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها".
كما أدار رئيس الأركان المصري حوارا خلال اللقاء حول ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر "نمتلك أحدث الأسلحة"... رئيس الأركان المصري يعلن جاهزية الجيش لأي مخاطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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