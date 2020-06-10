وأوضحت المنظمة أن مصر من المحتمل أن تواجه موجة جديدة في الإصابة بالفيروس في فترة لاحقة.
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وأوضحت مها طلعت أنه لا يمكن تحديد موعد الموجه الثانية في مصر إلا بعد الانتهاء من الموجه الأولى واستقرار أعداد المصابين.
من جانبه قال دكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن هناك عدد من الدول تجاوزت الموجة الأولى من مرض كورونا، ويحتمل أن يكون هناك موجة ثانية، خاصة في ظل عدم وجود أي دواء حتى الآن لعلاج كورونا.
واستقرت أرقام الوفيات والإصابات بوباء كوفيد-19 في مصر، عند معدلها من بداية الأسبوع، حيث سجلت 1385 حالة جديدة، أمس الثلاثاء، ليبلغ الإجمالي 36829 حالة، فيما سجلت 35 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 1306 حالة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، فقد "تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وأشار البيان إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: مصر لا تزال في المرحلة الأولى من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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