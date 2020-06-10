شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة السودان مستعدة لمناقشة مثول مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة السودانية استعدادها لمناقشة أمر مثول المتهمين المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب فى دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في بيان لمجلس الوزراء الانتقالي، إن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت تسليم المتهم علي كوشيب نفسه في أفريقيا الوسطى، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة.
وأضاف أن كوشيب متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية.
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