أنصار البشير يخرجون فى مظاهرات بالخرطوم تنادى بإسقاط الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج المئات من أنصار الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير ، في مظاهرات صباح اليوم الأربعاء ، بوسط الخرطوم بالقرب من محيط القيادة العامة – بالرغم من حظر التجوال الصحي المفروض بالبلاد – مطالبين بإسقاط الحرية والتغيير وحكومة حمدوك. وفقا لموقع السودانى
ورفع أنصار الرئيس الأسبق عمر البشير ، العديد من اللافتات ضد حكومة الحرية والتغيير، معلنين أنهم سيواصلون في الحشد للعديد من المظاهرات في الفترة القادمة.
يذكر أن تلك المظاهرات حشدت بدعوات في مجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط سرية تامة.
وكان الجيش السودانى قد أغلق جميع الطرقات التي تؤدي إلى بوابات القيادة العامة منذ ليلة أمس.
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