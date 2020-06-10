أردوغان وبوتين يبحثان التطورات في ليبيا وإدلب السورية

إسطنبول/ الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، القضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا ومحافظة "إدلب" السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

كما تناول الزعيمان العلاقات الثنائية، ومكافحة فيروس كورونا، والخطوات الواجب اتخاذها في مرحلة ما بعد الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.