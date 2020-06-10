سفير الكويت بأنقرة يطلع على كبائن تركية لمكافحة كورونا

اطلع سفير دولة الكويت لدى أنقرة، غسان الزواوي، على كبائن لفحص فيروس كورونا المستجد، تنوي شركة نوروس (nurus) التركية التبرع بها لبلاده.
جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة الكويتية في أنقرة، الأربعاء، تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وذكر البيان أن الزواوي زار مركز البحث والتطوير وقاعدة تصنيع شركة "نوروس"، واطلع على المنتجات والتكنولوجيات المستخدمة لديها.
وأضاف أن الزواوي التقى بعضو مجلس الإدارة، مصمم شركة "نوروس"، رينان قوككايا، الذي أطلعه على "مراحل إنتاج كبائن أخذ عينات فيروس كورونا، تنوي الشركة التبرع بها لدولة الكويت الصديقة والشقيقة".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الشركة عن وحدة اختبار كورونا للمختصين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص.
وذكرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن المشروع "يضيف قيمة للحياة في نطاق مكافحة الفيروسات التاجية".
وأوضحت أن كبائن اختبار كورونا "مخصصة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص، مما يلغي خطر انتقال الفيروس".
كما أشارت الشركة إلى أنه باستخدام تلك الكبائن "يمكن إجراء ما بين 300 و500 اختبار في اليوم بأمان وسرعة".
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