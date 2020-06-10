57 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب السورية

هطاي/ جم كنجو/ الخليج 365

أرسلت الأمم المتحدة 57 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية، الأربعاء عن طريق معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا، والذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".

وأوضح أن المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.

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