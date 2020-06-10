الصومال.. مقتل ثلاثة باشتباك بين "الشباب" وقوات "البعثة"

إسطنبول / الخليج 365

قتل 3 مدنيين خلال تبادل لإطلاق النار بين مقاتلي حركة "الشباب" وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميسوم).

وأوضحت البعثة في بيان، الأربعاء، أن مقاتلي "الشباب" نصبت كمينا لقواتها في شبيلي السفلى، فتحركت إلى المنطقة ليندلع اشتباك أودى بحياة بعض المدنيين.

وأفادت بأن 3 نساء قتلن أثناء تبادل إطلاق النار وجرحت اثنتان، نُقلتا إلى مستشفى البعثة في المنطقة.

وأعربت البعثة عن أسفها لسقوط الضحايا المدنيين، مؤكدة أن مقاتلي الحركة خططوا لشن هجوم على المنطقة.

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ووصف رئيس البعثة فرانسيسكو ماديرا الحادث بالـ"مؤسف"، وقدم تعازيه لأقرباء الضحايا.

وتدعم قوات بعثة الاتحاد الإفريقي الجيش الوطني الصومالي بنحو 20 ألف جندي من دول إفريقية مختلفة.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "حركة الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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